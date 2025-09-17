Maestro morto in una scuola di Napoli davanti ai bambini inutile l' intervento del collega dopo il malore
Un maestro di scuola elementare è morto in aula a Napoli. Dopo il malore, è stato usato il defibrillatore ma purtroppo non è servito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Tragedia a Napoli, maestro muore in classe davanti agli studenti della prima elementare; Goffredo Fofi, il maestro senza cattedra; Incidente Pedemontana, docente in gita muore sul colpo: aveva 43 anni, era di Napoli e insegnava dall’anno scorso.
Dramma all’istituto Piscicelli del Vomero, il maestro si accascia e muore in classe - Arenella: maestro si accascia e muore mentre è al lavoro in una classe elementare, inutili i soccorsi ... Riporta fanpage.it
Napoli, docente colto da malore durante la lezione muore poco dopo - Maiuri» di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto subito dopo. Si legge su msn.com