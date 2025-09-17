Maestri Fuori Classe per un mondo più Inclusivo | a Montepulciano dal 25 settembre l’VIII edizione

Al via l’VIII edizione di Maestri Fuori Classe, il Festival dell’Apprendimento Continuo, unico in Italia nel suo genere, in programma a Montepulciano (Siena) dal 25 al 28 settembre, presso Palazzo del Capitano. Il tema di questa edizione sarà “ Del Vivere e del Convivere – Per un Mondo più Inclusivo e Collaborativo”. Durante il Festival sono in programma laboratori dedicati alla crescita personale e al miglioramento della propria attività lavorativa, lectio magistralis di ispirazione e le testimonianze di imprenditori italiani. E poi conferenze, workshop e attività interattive che mirano a sensibilizzare su temi cruciali come l’inclusione sociale, la collaborazione interpersonale e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it