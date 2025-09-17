Maestri Fuori Classe per un mondo più Inclusivo | a Montepulciano dal 25 settembre l’VIII edizione
Al via l’VIII edizione di Maestri Fuori Classe, il Festival dell’Apprendimento Continuo, unico in Italia nel suo genere, in programma a Montepulciano (Siena) dal 25 al 28 settembre, presso Palazzo del Capitano. Il tema di questa edizione sarà “ Del Vivere e del Convivere – Per un Mondo più Inclusivo e Collaborativo”. Durante il Festival sono in programma laboratori dedicati alla crescita personale e al miglioramento della propria attività lavorativa, lectio magistralis di ispirazione e le testimonianze di imprenditori italiani. E poi conferenze, workshop e attività interattive che mirano a sensibilizzare su temi cruciali come l’inclusione sociale, la collaborazione interpersonale e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: maestri - fuori
Maestri Fuori Classe, VIII festival sull'apprendimento continuo
Una mostra con Bellavista per celebrare i Maestri del Paesaggio. Ma non solo. Scopri la Piazza Verde anche dentro e fuori il nostro locale. @landscape_festival @bellavistawine @paquitoforster #lalimentariristorante #lalimentaribergamo #bergamofood #citt - facebook.com Vai su Facebook
Maestri Fuori Classe, per un mondo più Inclusivo: a Montepulciano dal 25 settembre l’VIII edizione; Maestri fuori classe. Un viaggio senza fine con la voglia di imparare; Maestri Fuori Classe. VIII edizione.
Maestri Fuori Classe, VIII festival sull'apprendimento continuo - Si tiene a Montepulciano da 25 al 28 settembre l'ottava edizione di Maestri Fuori Classe, Festival dell'Apprendimento Continuo, che per quest'anno ha come tema "Del ... Secondo libero.it
"Maestri fuori classe". Un viaggio senza fine con la voglia di imparare - Tra gli ospiti la direttrice di Qn Agnese Pini e l’editore Tommaso Codignola . Secondo msn.com