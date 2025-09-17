Madre e figlia di Veroli stregano Canale 5 | il tributo strappalacrime che ha emozionato il pubblico

Una ragazza di Veroli e sua mamma protagoniste ieri sera a “Io canto family”. Flavia Renzi, 16 anni, e sua madre Barbara hanno cantato sul palco della trasmissione di canale cinque condotta da Michelle Hunziker.Il talent prevede 4 squadre composte dai "capitani" Serena Brancale, Giusy Ferreri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it