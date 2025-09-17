Madison lo spin-off di yellowstone con michelle pfeiffer e kurt russell

l’espansione dell’universo di Yellowstone: nuovi spin-off e prequel in arrivo. La serie televisiva Yellowstone, che ha riscosso grande successo su Sky Atlantic per cinque stagioni, si sta evolvendo in un vero e proprio metaverso narrativo. Dopo aver raccontato le vicende della famiglia Dutton, il franchise si arricchisce di numerosi prequel e spin-off, ampliando così l’universo narrativo e offrendo ai fan nuove prospettive sulla storia. il nuovo progetto: The Madison. cast di alto livello e protagonisti di Hollywood. The Madison, il prossimo titolo della saga creato da Taylor Sheridan, si distingue per un cast di prestigio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

