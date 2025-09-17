Madeleine McCann il principale sospettato per la sua scomparsa Christian Brückner esce di prigione

Ha scontato la pena per un reato che non ha nulla a che fare con il caso McCann: lo stupro di una turista americana di 72 anni. Le procure tedesche lo ritengono responsabile della morte della bambina, ma le prove non sono state ritenute sufficienti per avviare un processo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Christian Brueckner è uscito dal carcere: è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann

Madeleine McCann: dal rapimento alla scarcerazione del sospettato, tutti i misteri di un caso ancora irrisolto

Madeleine McCann, 19 anni di indagini: speranze, errori e un sospetto libero

madeleine mccann principale sospettatoRilasciato Christian Brückner. Torna libero il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann - Ha scontato sette anni nel carcere di Sehnde, vicino Hannover, per lo stupro di una donna americana di 72 anni. Da huffingtonpost.it

