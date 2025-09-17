Madeleine McCann il principale sospettato per la sua scomparsa Christian Brückner esce di prigione
Ha scontato la pena per un reato che non ha nulla a che fare con il caso McCann: lo stupro di una turista americana di 72 anni. Le procure tedesche lo ritengono responsabile della morte della bambina, ma le prove non sono state ritenute sufficienti per avviare un processo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Christian Brueckner è uscito dal carcere: è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann
Madeleine McCann: dal rapimento alla scarcerazione del sospettato, tutti i misteri di un caso ancora irrisolto
Madeleine McCann, 19 anni di indagini: speranze, errori e un sospetto libero
