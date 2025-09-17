Madeleine McCann | dal rapimento alla scarcerazione del sospettato tutti i misteri di un caso ancora irrisolto
Madeleine McCann aveva 3 anni quando scomparve dal suo letto in un appartamento vacanze in Portogallo il 3 maggio 2007. Da quel momento sono passati 18 anni di investigazioni internazionali ma il caso è rimasto irrisolto. Anzi, questa mattina, Christian Brueckner, al momento l’unico sospettato, è stato liberato dal carcere in Germania dove era detenuto per stupro in un altro caso. Ma come si è arrivati a questo momento e ad una assenza effettiva di risultati? Ecco le principali tappe di questa lunga e complessa vicenda. La sera del 3 maggio 2007, Kate e Gerry McCann stanno cenando con degli amici in un ristorante a Praia da Luz, un piccolo paese turistico del Portogallo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: madeleine - mccann
