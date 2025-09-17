Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brueckner è libero
Christian Brueckner, il cittadino tedesco indagato per la scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta 18 anni fa, è stato rilasciato oggi, 17 settembre 2025, dopo aver scontato la pena in un caso non correlato. Lo ha reso noto la polizia tedesca. L’uomo stava scontando una pena di sette anni derivante dalla sua condanna del 2019 per lo stupro di una donna americana di 72 anni in Portogallo. Ha lasciato il carcere di Sehnde, vicino ad Hannover, nella Germania settentrionale, questa mattina. Christian Brückner, chi è il sospettato della scomparsa di Maddie. Christian Brueckner, 48 anni, resta il principale sospettato nel caso della scomparsa della piccola Madeleine McCann, ma non è stato incriminato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
