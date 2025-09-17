Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brückner è libero
Christian Brückner, il cittadino tedesco indagato per la scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta 18 anni fa, è stato rilasciato oggi, 17 settembre 2025, dopo aver scontato la pena in un caso non correlato. Lo ha reso noto la polizia tedesca. L’uomo stava scontando una pena di sette anni derivante dalla sua condanna del 2019 per lo stupro di una donna americana di 72 anni in Portogallo. Ha lasciato il carcere di Sehnde, vicino ad Hannover, nella Germania settentrionale, questa mattina. Christian Brückner, chi è il sospettato della scomparsa di Maddie. Christian Brückner, 48 anni, resta il principale sospettato nel caso della scomparsa della piccola Madeleine McCann, ma non è stato incriminato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: maddie - mccann
“C’è una donna…”. Scomparsa Maddie McCann, cosa si è scoperto
Maddie McCann, la teoria dell’incidente e la donna indagata a sua insaputa per la bimba scomparsa
Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”
Maddie McCann, riprendono le ricerche della - Search - X Vai su X
"C'è una donna...". Scomparsa Maddie McCann, colpo di scena: si è scoperto solo ora - facebook.com Vai su Facebook
Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato della scomparsa della bambina in Portogallo nel 2007; Il sospettato della scomparsa di Madeleine McCann sarà rilasciato; Caso Maddie McCann, il sospettato tedesco verso la scarcerazione.
Scomparsa Maddie McCann, liberato il principale sospettato del rapimento - Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro ai danni di una turista 72enne ... msn.com scrive
Maddie McCann, il sospettato Brückner esce dal carcere: «Ha scontato la pena per un altro stupro». Cosa succede ora - Il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007, è stato rilasciato ed è uscito dal carcere nel quale ... Lo riporta leggo.it