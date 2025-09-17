Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brückner è libero

Lapresse.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Brückner, il cittadino tedesco indagato per la scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta 18 anni fa, è stato rilasciato oggi, 17 settembre 2025, dopo aver scontato la pena in un caso non correlato. Lo ha reso noto la polizia tedesca. L’uomo stava scontando una pena di sette anni derivante dalla sua condanna del 2019 per lo stupro di una donna americana di 72 anni in Portogallo. Ha lasciato il carcere di Sehnde, vicino ad Hannover, nella Germania settentrionale, questa mattina.  Christian Brückner, chi è il sospettato della scomparsa di Maddie. Christian Brückner, 48 anni, resta il principale sospettato nel caso della scomparsa della piccola Madeleine McCann, ma non è stato incriminato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maddie mccann sospettato tedesco esce dal carcere christian br252ckner 232 libero

© Lapresse.it - Maddie McCann, sospettato tedesco esce dal carcere: Christian Brückner è libero

In questa notizia si parla di: maddie - mccann

“C’è una donna…”. Scomparsa Maddie McCann, cosa si è scoperto

Maddie McCann, la teoria dell’incidente e la donna indagata a sua insaputa per la bimba scomparsa

Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”

Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato della scomparsa della bambina in Portogallo nel 2007; Il sospettato della scomparsa di Madeleine McCann sarà rilasciato; Caso Maddie McCann, il sospettato tedesco verso la scarcerazione.

maddie mccann sospettato tedescoScomparsa Maddie McCann, liberato il principale sospettato del rapimento - Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro ai danni di una turista 72enne ... msn.com scrive

maddie mccann sospettato tedescoMaddie McCann, il sospettato Brückner esce dal carcere: «Ha scontato la pena per un altro stupro». Cosa succede ora - Il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007, è stato rilasciato ed è uscito dal carcere nel quale ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Maddie Mccann Sospettato Tedesco