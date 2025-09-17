Maddie McCann rilasciato dal carcere il principale sospettato Christian Brückner
Roma, 17 settembre 2025 - Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell'insufficienza di prove in questa fase per garantire un'incriminazione, aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all'Afp per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso". Brückner ha finito di scontare una pena di sette anni e mezzo perché nel 2005 violentò una turista statunitense in Portogallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: maddie - mccann
