Maddie McCann | la sconvolgente decisione del giudice sul caso della bambina scomparsa

L' uscita dal carcere di Christian Brückner ha riportato alla ribalta uno dei casi più misteriosi e dolorosi degli ultimi decenni: la scomparsa di Madeleine McCann. Il nome di Brückner è legato da anni a questa vicenda mai risolta, e la notizia della sua liberazione ha suscitato un'ondata di sconcerto e preoccupazione. Dopo aver scontato una lunga pena per stupro, il principale sospettato nel caso Maddie ha lasciato il penitenziario in Germania, tornando formalmente un uomo libero. Il rilascio ha fatto immediatamente il giro dei media europei, alimentando un dibattito acceso sul bilanciamento tra il rispetto delle garanzie processuali e la tutela della sicurezza pubblica.

