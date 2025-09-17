Maddie McCann il sospettato Christian Brückner esce dal carcere | Ha scontato la pena per uno stupro Cosa succede ora
Il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007, è stato rilasciato ed è uscito dal carcere nel quale stava. 🔗 Leggi su Leggo.it
Maddie McCann, rilasciato dal carcere il principale sospettato Christian Brückner; Libero l'unico sospettato della scomparsa di Maddie McCann; Christian Brueckner è uscito dal carcere: è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann.
Maddie McCann: liberato in Germania Christian Brückner, il principale sospettato. Mancano le prove - L'uomo ha scontato una pena di sette anni e mezzo per aver violentato una turista statunitense in Portogallo nel 2005 ... msn.com scrive
Rilasciato Christian Brückner. Torna libero il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann - Ha scontato sette anni nel carcere di Sehnde, vicino Hannover, per lo stupro di una donna americana di 72 anni. Lo riporta huffingtonpost.it