Maddie McCann Christian Brueckner esce dal carcere | libero il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007
Il 48enne, in carcere per stupro in Germania, è il principale sospettato per la scomparsa della bambina inglese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
“C’è una donna…”. Scomparsa Maddie McCann, cosa si è scoperto
Maddie McCann, la teoria dell’incidente e la donna indagata a sua insaputa per la bimba scomparsa
Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”
Maddie McCann scomparsa nel 2007, il principale sospettato Brückner rilasciato oggi: ha scontato la pena - Il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007, verrà rilasciato oggi e uscirà dal carcere nel quale ... msn.com scrive
