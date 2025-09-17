Machiavelli, fermare il degrado.

Il parcheggio Machiavelli rischia di diventare una ‘zona calda’ del degrado e della criminalità come la stazione ferroviaria: lo denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicholas Pellegrini. "Sono passati mesi dalla mia interrogazione sull’indecente stato del parcheggio Machiavelli, e oggi ci ritroviamo esattamente allo stesso punto: degrado, bivacchi, sporcizia, insicurezza. Se questa è l’idea di città dell’amministrazione Lattuca, siamo sulla buona strada per trasformare anche quest’area strategica in un nuovo caso ‘stazione’" attacca Pellegrini. L’intervento arriva a ridosso dell’ennesimo allarme lanciato da residenti e commercianti per la presenza di persone senza fissa dimora, sporcizia e timori legati alla sicurezza: "Già mesi fa – ricorda Pellegrini – avevo presentato un’interrogazione per chiedere conto all’assessore alla Sicurezza Ferrini della situazione e delle intenzioni dell’amministrazione per intervenire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

