© Gazzetta.it - "Ma come fanno a mangiare questa roba?". Insulta il cibo cinese, è bufera su Townsend

A Shenzhen con la squadra statunitense per la Bjk Cup, la n.1 mondiale di doppio ha scatenato l'ira dei social: "Ignorante". Poi la tennista si è scusata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: fanno - mangiare

Cosa mangiare per abbassare la pressione alta, il cardiologo indica i cibi che fanno la differenza

Cosa mangiare dopo i 50 per tenere a bada il colesterolo: 10 cibi che fanno davvero la differenza

Lasciate perdere il cartone che vi fanno mangiare le grandi catene a caro prezzo! Via Dario campana 121 Rimini Tel 0541 1490377 Ordine on-line www.panevinoebaghino.com #hamburger #hamburgerrimini - facebook.com Vai su Facebook

Ma come fanno a mangiare questa roba?. Insulta il cibo cinese, è bufera su Townsend; Cibo preso dalla spazzatura ad una bimba, insulti razzisti come “zulù”: due maestre interdette dalla professione (per ora); Milano, insulti antisemiti al consigliere Nahum dopo il video dell'aggressione: «Almeno ad Auschwitz avevate da mangiare».