Gli incontri del weekend con i gruppi territoriali hanno confermato con forza la vitalità e la compattezza del Movimento 5 Stelle in provincia di Benevento, certificando una crescita concreta e costante sul territorio. "Il Movimento 5 Stelle in provincia di Benevento è vivo, unito e determinato a fare la sua parte nella grande sfida che ci attende" – ha dichiarato la coordinatrice provinciale Sabrina Ricciardi. Infatti, da venerdì 11 sono già operativi i nuovi Gruppi Territoriali delle Colline Beneventane e del Fortore, mentre sono in fase di costituzione quelli della Valle Vitulanese e della Valle Telesina.

M5S Benevento: unità, chiarezza e determinazione per una nuova stagione politica