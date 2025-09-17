Lutto nell' Arma è morto il maggiore Antonio Savino

Si è spento a 70 anni il maggiore dei carabinieri Antonio Savino. Lascia una moglie e due figli. L’ufficiale dell’Arma si è spento per una grave malattia contro la quale viveva da tempo. Savino viveva a Crema dove ha guidato la locale compagnia.Originario di Caserta, si è formato alla scuola per. 🔗 Leggi su Casertanews.it