Lutto nell' Arma è morto il maggiore Antonio Savino
Si è spento a 70 anni il maggiore dei carabinieri Antonio Savino. Lascia una moglie e due figli. L’ufficiale dell’Arma si è spento per una grave malattia contro la quale viveva da tempo. Savino viveva a Crema dove ha guidato la locale compagnia.Originario di Caserta, si è formato alla scuola per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: lutto - nell
Politica in lutto nell’Empolese Valdelsa, addio alla consigliera Pescatori
Addio a Kylie Page, star del cinema per adulti trovata morta a 28 anni: lutto nell’industria
Lutto nell’agro aversano, addio a Maura Coppola: aveva 35 anni
Lutto per la morte di un motociclista molto conosciuto nell'ambiente delle gare amatoriali - facebook.com Vai su Facebook
Esercito, il 232° Reggimento Trasmissioni condivide la festa dell’Arma con il Comune di Lapio; Stefano Benni è stato il sol dell’avvenire della generazione Y ma la sua fiaba è morta ben prima di lui.
Arma irpina in lutto, si è spento il maresciallo maggiore Perrone - Si è spento, all’età di 57 anni, il maresciallo maggiore Luciano Perrone, già comandante della Stazione ... Lo riporta ilmattino.it