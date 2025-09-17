Lutto nel mondo dell’Orienteering | addio a Raffaele Mantuano

Mondo dello sport in lutto in provincia di Foggia: all’età di 58 anni è scomparso Raffaele Mantuano, dirigente dell’ A.S.D. Polisportiva Ori Green Monte Sambuco. Originario di Pietramontecorvino, era docente di Scienze Motorie all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico ‘Vittorio Emanuele III’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

