Lutto nel mondo della scuola e dello sport per la scomparsa della professoressa Eleonora Mancini Domani i funerali a Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo scolastico e sportivo di Latina piange la scomparsa della professoressa Eleonora Mancini, venuta a mancare a 68 anni dopo una grave malattia. Era ricoverata presso la clinica San Marco. I funerali si terranno giovedì 18 settembre alle 10.30 nella cattedrale di San Marco. Una vita tra scuola e sport. Ex docente e vicepreside del liceo scientifico Ettore Majorana, la professoressa Mancini ha lasciato un segno indelebile anche nel panorama sportivo cittadino. È stata infatti una delle colonne storiche del Comitato UISP di Latina, contribuendo con passione all’organizzazione di eventi come “Giocagin” e molte altre iniziative rivolte ai giovani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
