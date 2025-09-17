Lutto nel mondo della Civitanovese che dice addio a Lamberto Cellini (nella foto), solido terzino degli anni settanta, uno di quei giocatori che la maglia rossoblù l’aveva cucita sulla pelle, anche quando – appese le scarpette al chiodo – l’ha sostenuta dagli spalti. È morto ieri a 80 anni nella clinica in cui era ricoverato, a causa di una malattia con cui conviveva da tanto tempo, avendo avuto a fianco ogni giorno la sua famiglia. Della Civitanovese è stato anche capitano, scalando pian piano le gerarchie fin dai primi calci al pallone, dati nelle giovanili della squadra della sua città e poi esordendo in prima squadra nel 1963, quando presidente era l’indimenticato conte Carlo Sabatucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto nel mondo dei rossoblù. Addio all’ex terzino Lamberto Cellini