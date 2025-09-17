Lutto nel mondo dei rossoblù Addio all’ex terzino Lamberto Cellini
Lutto nel mondo della Civitanovese che dice addio a Lamberto Cellini (nella foto), solido terzino degli anni settanta, uno di quei giocatori che la maglia rossoblù l’aveva cucita sulla pelle, anche quando – appese le scarpette al chiodo – l’ha sostenuta dagli spalti. È morto ieri a 80 anni nella clinica in cui era ricoverato, a causa di una malattia con cui conviveva da tanto tempo, avendo avuto a fianco ogni giorno la sua famiglia. Della Civitanovese è stato anche capitano, scalando pian piano le gerarchie fin dai primi calci al pallone, dati nelle giovanili della squadra della sua città e poi esordendo in prima squadra nel 1963, quando presidente era l’indimenticato conte Carlo Sabatucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lutto - mondo
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Attrice amata muore improvvisamente: scopri le cause del grave lutto nel mondo dello spettacolo
Lutto nel mondo del commercio: si è spenta Adele Vannini, anima di ‘Bianchini boutique’
Lutto nel mondo del cinema: è morto Robert Redford - News - X Vai su X
La Voce. . Addio a Matteo Franzoso, lutto nello sci azzurro. Il mondo dello sport piange Matteo Franzoso. Lo sciatore azzurro delle Fiamme Gialle è scomparso a soli 25 anni dopo il grave incidente in allenamento a La Parva, in Cile. Domani avrebbe compiuto - facebook.com Vai su Facebook
Grande dolore per Vasco Rossi, il lutto scuote gli italiani: “Addio” - Il celebre «provocautore», come ama definirsi, non nasconde il profondo dolore per un lutto che ha colpito tutta l'Italia. Riporta diregiovani.it