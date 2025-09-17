Il mondo del cinema e della televisione piange in queste ore la scomparsa di Paula Shaw, attrice di lunga carriera che ha saputo conquistare il pubblico con ruoli iconici e interpretazioni intense. La notizia della sua morte è arrivata pochi giorni dopo l’addio a un altro gigante del grande schermo, Robert Redford, rendendo questo settembre particolarmente amaro per gli amanti dello spettacolo. Shaw si è spenta all’età di 84 anni nella mattinata di mercoledì 10 settembre 2025. L’annuncio ufficiale è stato diffuso dal sito del suo laboratorio artistico di riferimento, The Max, che per anni ha rappresentato un punto d’incontro per attori e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto enorme in tv, morta così la mitica attrice: il terribile annuncio