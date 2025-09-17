Lutto enorme in tv morta così la mitica attrice | il terribile annuncio 

– Il mondo del cinema e della tv piange in queste ore la scomparsa di una brillante attrice. La notizia della sua morte è arrivata pochi giorni dopo l’addio a un altro gigante del grande schermo, Robert Redford, rendendo questo settembre particolarmente amaro. . Nelle ultime ore, il settore cinematografico e televisivo ha dovuto dire addio a una delle sue figure più rappresentative: Paula Shaw. L’attrice, nota per la sua lunga carriera e l’intensità delle sue interpretazioni, si è spenta all’età di 84 anni nella mattinata di mercoledì 10 settembre 2025. 🔗 Leggi su Tvzap.it

