Lupi nel giardino di casa la proprietaria trova la carcassa di una cerva | Fortuna sono uscita più tardi altrimenti avrei incontrato il branco

AVIANO (PORDENONE) - Il lupo colpisce ancora: lunedì mattina, 15 settembre, lo spiacevole ritrovamento è toccato ad Anita, moglie di Simone Capovilla nonché uno dei. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lupi nel giardino di casa, la proprietaria trova la carcassa di una cerva: «Fortuna sono uscita più tardi altrimenti avrei incontrato il branco»

In questa notizia si parla di: lupi - giardino

Si trova due lupi nel giardino di casa: notte di paura, erano in cerca di cibo

Borgo, i lupi uccidono due asini nel giardino di casa: “Ora abbiamo paura ad uscire di casa la sera” - facebook.com Vai su Facebook

Paura a Pareto, lupo azzanna e uccide una cagnolina nel giardino di casa; Boris, il gatto del livornese che ha sfidato il lupo e ha vinto. L'aggressione e il giallo dei lupi poi scomparsi nella zona; Cane ucciso da un lupo nel giardino di casa, davanti agli occhi della padrona: paura a Vergiano.

Borgo Valsugana, i lupi uccidono due asini nel giardino di casa - Non li ha fermati neanche il recinto elettrico che il padrone di casa aveva eretto proprio per tenere lontani i lupi dai suoi animali. Scrive ladigetto.it

Gatto sbranato dai lupi in giardino, la proprietaria costretta ad assistere impotente alla scena - Ha dovuto assistere impotente alla scena dell’aggressione da parte di tre lupi contro il suo gatto. blitzquotidiano.it scrive