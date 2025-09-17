Urla sotto casa e poi l’arrivo delle sirene. Un uomo che scappa e che viene rincorso da altre due persone che riescono a bloccarlo. A quel punto viene atterrato e aggredito.Che cosa è successo Tutto è successo in pochi minuti, in uno degli angoli di Monza dove da tempo vengono segnalate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - monza

Monza, uomo di 60 anni muore investito da un treno. Disagi al traffico ferroviario

Uomo investito e ucciso da un treno di passaggio a Monza: corse cancellate e ritardi fino a 120 minuti

Uomo morto investito dal treno a Monza, travolto sui binari della stazione: sotto choc un testimone

Corriere della Sera. . Sabato mattina, colazione in un bar di Monza. Marito e moglie seduti al tavolino. Cappuccio, brioche e, alla fine, lui chiede un bicchiere d’acqua. Il bruciore a stomaco e gola è immediato, un dolore lancinante. L’uomo - 67 anni - si contorc - facebook.com Vai su Facebook

L'uomo che a Monza tenta di fuggire, ma viene fermato e riempito di botte; Roncello, addosso ha la cocaina e tenta di fuggire dai carabinieri; Sesto San Giovanni, getta dell’alcol sulla compagna e le dà fuoco: 37enne finisce in carcere.

Ragazzino picchiato e rapinato mentre aspetta l’autobus davanti alla stazione di Monza - Una pattuglia della polizia che sorvegliava l’area è intervenuto e l’ha arrestato ... Come scrive msn.com

Uomo finge di morire per fuggire dalla moglie e incontrare l’amante - Ma addirittura morire per finta per fuggire e incontrare l’amante è stato troppo. Riporta ilfattoquotidiano.it