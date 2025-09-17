L' unico sospettato della scomparsa di Maddie McCann è uscito di prigione
Sehnde (Germania), 17 set. (askanews) - Il principale sospettato della scomparsa nel 2007 della bambina britannica Madeleine McCann è stato rilasciato ed è libero. Christian Brueckner, 48 anni, ha finito di scontare una pena di sette anni nella prigione di Sehnde, nel nord della Germania, per aver violentato una turista tedesca nel 2005 in Portogallo, nell'Algarve. Due anni dopo, in un villaggio nella stessa regione del Portogallo, a Praia de Luz, scomparve anche la bambina, che all'epoca aveva 3 anni, in vacanza con i suoi genitori. Dormiva in casa mentre i genitori erano in un ristorante a pochi metri dal loro alloggio, al ritorno non la trovarono nel suo letto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
