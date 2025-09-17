Lungomare di Tarquinia | un progetto di riqualificazione di oltre 1,5 km
Tarquinia, 17 settembre 2025 – “Il nuovo progetto di riqualificazione del lungomare di Tarquinia Lido non è un maquillage parziale, ma un intervento complessivo: non più 500 metri fino soltanto a via delle Vele, bens ì oltre 1,5 chilometri di fronte mare. Un salto di qualità evidente, che alcuni faticano ad ammettere, preferendo polemizzare piuttosto che guardare ai fatti. Fratelli d’Italia parla di “opera al ribasso” o di “propaganda”, ma la realtà è un’altra: il nuovo piano è più ampio, più moderno e più utile al Lido rispetto a quello originario, che prevedeva un lungomare diviso in due: la prima parte fino stabilimento Marina, con strada e pista ciclabile sullo stesso piano del marciapiede; la seconda, con strada e pista ciclabile al livello attuale, che avrebbe creato un assurdo scalino tale da rendere il viale meno fruibile”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
