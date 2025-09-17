Lungolago a Como tenta di rovistare nello zaino di due turisti | 21enne denunciato
Intervento nel pomeriggio di ieri su Lungo Lario Trieste a Como, dove gli agenti della squadra Volante della questura dhanno notato un giovane accovacciato accanto a un tavolo occupato da due turisti, mentre cercava di rovistare nello zaino appoggiato a terra da uno di loro. I poliziotti sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: lungolago - como
Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato
Inseguimento sul lungolago di Como: 'Lasciatemi stare o vi faccio male', poi calci e vetro spaccato
Inseguimento sul lungolago di Como: 'Lasciatemi stare o vi faccio male', poi calci e vetro spaccato
Maltempo a Como: chiuso il lungolago e la strada provinciale Lariana per frana, venti evacuazioni a Blevio e sette a Torno - facebook.com Vai su Facebook
Lungolago a Como, tenta di rovistare nello zaino di due turisti: 21enne denunciato; Como, tenta di frugare negli zaini dei turisti sul lungolago: 21enne denunciato; Corsa Gallarate – Como senza pagare: 19enne fugge dal taxi, rintracciato e denunciato.
Como, tenta di frugare negli zaini dei turisti sul lungolago: 21enne denunciato - Il 21enne, trovato con un coltellino multiuso addosso, era già destinatario di un provvedimento di espulsione ... ciaocomo.it scrive
Como, paratie cantiere infinito: 17 anni fa iniziavano i lavori sul lungolago - Como, 13 marzo 2025 – Destano l’attenzione dei curiosi le paratie alzate sulla passeggiata del lungolago, montate in questi giorni per compiere alcuni lavori di manutenzione. Come scrive ilgiorno.it