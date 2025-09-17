L' ultimo saluto a Enzo Redaelli il grande manager e signore dello sport monzese
Per tutti era il signore dello sport. La sua eleganza, passione e professionalità erano da tutti riconosciute e stimate. Ecco chi era Enzo Redaelli, volto storico del mondo sportivo monzese, che è morto ieri all'età di 84 anni.La carrieraIl suo nome era legato, prima di tutto, al mondo.
L'ultimo saluto di Turriaco a don Enzo Fabrissin, «mite e perseverante»; Carate Brianza: Cooperativa di consumo e Bcc, addio a Enzo Annoni.
Paolo Corbetta ricorda Enzo Redaelli, ex team manager del Monza, con un lungo e toccante messaggio che ripercorre una vita di sport e passione. - Paolo Corbetta ricorda Enzo Redaelli, ex team manager del Monza, con un lungo e toccante messaggio che ripercorre una vita di sport e passione. Da monza-news.it
Monza in lutto: è scomparso l'ex team manager Enzo Redaelli - L'ex team manager, per una vita al Calcio Monza dalla fine degli ... monza-news.it scrive