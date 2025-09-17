L’ultimo concerto del tour d’addio dei who a palm desert

Le leggende del rock, i The Who, hanno segnato un’epoca con la loro musica e il loro stile inconfondibile. Con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, si apprestano a concludere ufficialmente il loro percorso artistico attraverso quello che viene annunciato come l’ ultimo tour. In questo articolo si analizzeranno le tappe finali di questa storica band, le motivazioni dietro le scelte recenti e l’eredità lasciata nel panorama musicale mondiale. il tour di addio dei the who. le ultime date del tour. I The Who avevano programmato di terminare il proprio ultimo tour il 28 settembre a Las Vegas. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

