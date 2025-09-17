L'ultima notte e l'overdose | a processo il pizzaiolo che ha abbandonato in un bosco il corpo di Karine Cogliati
Giuseppe Bernardini, 45enne titolare di una pizzeria a Carate Brianza, avrebbe trascorso ore in un motel di Lissone con il corpo senza vita di Karine Cogliati, 26 anni, per poi abbandonarlo in un bosco. Incensurato, andrà a processo a gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
