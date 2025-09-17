«Lette le stimolanti riflessioni e preso atto del fatto che anche loro "sono pronti a salire a cavallo", avrei una domanda da porre ai colleghi 101: cosa voteranno al referendum? Io credo di saperlo, ma magari mi sbaglio e sarei interessato a sentirlo dalla loro voce». È con questo messaggio, arrivato ieri mattina nella mailing list dell'Anm, che il giudice di Magistratura democratica, Marco Patarnello, accende la miccia tra magistrati. E come successe nell'ottobre scorso, quando la stessa toga rossa definì Meloni più pericolosa di Berlusconi, anche stavolta sono volati gli stracci sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultima delle toghe rosse: "Magistrati diteci cosa votate al referendum"