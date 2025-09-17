L’Ue contro Israele

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #flotilla #globalsumudflotilla #israele #gaza #palestina #vignetta #fumetto #umorismo #satira #ilfattoquotidiano #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217ue contro israele

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue contro Israele

In questa notizia si parla di: israele - israele

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica

Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”

L’Ue usa la cerbottana Netanyahu il bazooka Israele può dormire sonni tranquilli; Gaza l’ora degli annunci è finita Israele va fermato ma l’Ue è inconsistente; La Slovenia vieta il commercio di armi con Israele | L’Ue è troppo divisa per farlo è vergognoso.

l8217ue contro israeleSvolta della Ue, sanzioni a Israele. La commissione Onu: "Genocidio" - Stop all'accordo commerciale Il report: "Volontà di distruggere i palestinesi". Come scrive msn.com

l8217ue contro israeleSanzioni contro Israele, Ue debole e in ritardo - L'Ue prepara le sanzioni a Israele, ma arriva in ritardo e il premier Netanyahu, su cui pende un mandato di arresto internazionale, la sfanga. Scrive lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ue Contro Israele