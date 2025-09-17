L’Ue ascolti Leone XIV | deve provare a fermare il premier israeliano
Oggi l’Unione europea ha un’occasione storica: può davvero fare qualcosa di concreto per provare a fermare Netanyahu. E speriamo che a Bruxelles sia arrivato nel frattempo forte e chiaro il monito di Leone XIV. Ieri il Papa ha sentito per telefono chi a Gaza mette in pratica tutti i giorni la parola di Cristo, a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leone XIV: “intere popolazioni implorano pace”, “responsabili delle nazioni ascoltino il grido dei bambini innocenti” - “Come c’è il dolore personale, così, anche ai nostri giorni, esiste il dolore collettivo di intere popolazioni che, schiacciate dal peso della violenza, della fame e della guerra, implorano pace”. Scrive agensir.it
Salvini: “mondo ascolti Papa Leone XIV”/ Appello di pace all’Angelus: “rinunciare alle armi, ora i negoziati” - Appello di pace di Papa Leone XIV rilanciato dal vicepremier Matteo Salvini: “mondo segua le sue parole”. Riporta ilsussidiario.net