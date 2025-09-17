L’Ue aprirà un ufficio del suo parlamento a Kyiv

L’Unione europea aprirà un ufficio del proprio parlamento a Kyiv. Lo ha annunciato mercoledì mattina la presidente dell’eurocamera, Roberta Metsola, durante la sua visita nella capitale ucraina. Nel suo discorso alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraina, Metsola ha sottolineato l’importanza di una pace duratura, basata su giustizia e dignità, che rispetti sovranità e indipendenza dell’Ucraina. «Il parlamento europeo rimarrà al vostro fianco, passo dopo passo, finché la pace non sarà assicurata e la libertà non sarà ripristinata», ha dichiarato. L’annuncio arriva a poche settimane dall’attacco russo contro le sedi della Delegazione dell’Unione europea e del British Council a Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

