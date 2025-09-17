L’Ue adatta l’agenda strategica alla centralità globale dell’India Ecco come
La Commissione europea ha adottato oggi una Joint communication con il Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas) definita “ New Strategic EU-India Agenda ”. Un documento che mira a portare le relazioni bilaterali a un livello superiore. L’iniziativa, annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen nelle Linee guida politiche 2024-2029, rappresenta un passaggio rilevante in un contesto di crescente incertezza geopolitica e di catene del valore da diversificare. L’impegno politico “È il momento di concentrarci su partner affidabili e di rafforzare le partnership basate su interessi comuni e guidate da valori condivisi”, ha dichiarato von der Leyen. 🔗 Leggi su Formiche.net
