L’Ucraina vincerà e lo farà con l’aiuto dell’Unione europea
«L’Ucraina prevarrà ma posso assicurare che tutto dipenderà da voi: nulla sarà, potrà, dovrà essere deciso senza di voi. Il nostro appoggio non verrà mai meno, militare e umanitario, appoggio con pesanti sanzioni contro la macchina da guerra russa e reali investimenti. Così difendiamo l’Ucraina e lavoriamo per la pace». La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è intervenuta con queste parole durante una seduta speciale della Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale dell’Ucraina, addobbato di bandiere ucraine e dell’Unione europea. L’occasione è di quelle importanti: è stata annunciata l’apertura di una rappresentanza permanente del Parlamento europeo a Kyjiv. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
