Luci e ombre per Giussano al torneo di Villasanta Sacchi avverte | C’è ancora tanto da lavorare

Ilgiorno.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luci e ombre per il Giussano che nel torneo di Villasanta ha perso 68-57 contro Crema e vinto 56-46 contro Canegrate. "Contro Crema abbiamo disputato un buon primo tempo - racconta Roberto “Cico” Sacchi - poi siamo calati fisicamente e nell’intensità di gioco. Siamo stati troppo soft, subendo il loro attacco. C’è stata anche poca concentrazione. Purtroppo devo dire che non abbiamo giocato con la faccia giusta, quella che deve avere una squadra come la nostra, che punta a salvarsi e a rimanere in Serie A2". Nelle fila delle Foxes da apprezzare soprattutto le buone prestazioni di Ivana Nikolova e di Beatrice Olajide. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

