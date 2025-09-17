Luci della storia su Porta Pia | il programma per il 155esimo anniversario della breccia di Porta Pia
Sabato 20 settembre 2025 si celebrerà il 155esimo anniversario della breccia di Porta Pia. Per l’occasione nel cortile del Museo Storico dei Bersaglieri si terrà l’evento “Luci della storia su Porta Pia” per commemorare attraverso uno spettacolo di luci, musica e colori l’importante ricorrenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: luci - storia
Luci d’epoca sotto il sole di luglio: la Fiera Antiquaria di Arezzo tra storia, stile e curiosità
Il MedFest accende le luci sulla città. Il Gotico fra note, teatro e storia
"Le Luci del Lago" – Un salto nel tempo: giugno 1946 In queste pagine ingiallite dal tempo c’è l’inizio di una storia che ancora oggi vive con noi?. Nel 1946, mentre l’Italia esce dalle ombre della guerra, a Gravedona nasce la Pro Gravedona: un gruppo d - facebook.com Vai su Facebook
Luci della storia su Porta Pia; 154° Anniversario della Breccia di Porta Pia; Luce blu a Porta Pia: il MIT sostiene Make-A-Wish.
Porta Pia, il palazzo occupato da vent'anni nel mirino della destra: "Va sgomberato" - L'occupazione a scopo abitativo di Corso d'Italia 108, sopra all'ex cinema Europa chiuso, torna a far discutere. Lo riporta romatoday.it