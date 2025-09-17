Luci della storia su Porta Pia | il programma per il 155esimo anniversario della breccia di Porta Pia

Romatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre 2025 si celebrerà il 155esimo anniversario della breccia di Porta Pia. Per l’occasione nel cortile del Museo Storico dei Bersaglieri si terrà l’evento “Luci della storia su Porta Pia” per commemorare attraverso uno spettacolo di luci, musica e colori l’importante ricorrenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

