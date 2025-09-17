LUCE Sulle donne spirituali

Inaugura giovedì 25 settembre 2025 alle 18.00 presso lo spazio espositivo C2 Contemporanea mostra personale della fotografa Lucia Damerino, a cura di Antonio Lo Pinto. Designer e artista visiva, Lucia Damerino vive e lavora a Firenze, città in cui sviluppa una ricerca. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Museo in Fest tra scienza, mito e arte: storie di donne che hanno cercato la luce tra le stelle

Al Festival Il Tempo delle Donne del Corriere delle Sera, l'appuntamento su giovani e gender gap, per far luce su come le disparità di genere influenzino i sogni dei ragazzi

“Luce”: ritratti di donne che hanno scelto di percorrere la via spirituale nelle fotografie di Lucia Damerino - Dal 25 settembre al 18 ottobre 2025 la galleria C2 Contemporanea di Firenze ospita "LUCE. intoscana.it scrive

Il monastero si apre, momenti spirituali con Rete di Luce - Monza vive un weekend di spiritualità con l'evento dell'associazione Rete di Luce sull'universalità. Come scrive ilgiorno.it

