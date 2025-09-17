LUCE Sulle donne spirituali
Inaugura giovedì 25 settembre 2025 alle 18.00 presso lo spazio espositivo C2 Contemporanea mostra personale della fotografa Lucia Damerino, a cura di Antonio Lo Pinto. Designer e artista visiva, Lucia Damerino vive e lavora a Firenze, città in cui sviluppa una ricerca. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Museo in Fest tra scienza, mito e arte: storie di donne che hanno cercato la luce tra le stelle
Al Festival Il Tempo delle Donne del Corriere delle Sera, l'appuntamento su giovani e gender gap, per far luce su come le disparità di genere influenzino i sogni dei ragazzi
Cosa possono fare le donne vittime di "Phica" e cosa rischiano gli uomini: la spiegazione di un'avvocata https://luce.lanazione.it/attualita/phica-mia-moglie-rischi-legali-504aeb2f?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #Phica #DignitàDigitale
In Afghanistan il terremoto del 31 agosto, di magnitudo 6, non ha solo distrutto interi villaggi causando oltre 2.200 morti e 3.600 feriti. Ha portato alla luce un'altra tragedia: quella delle donne lasciate morire sotto le macerie. A causa delle leggi imposte dai tale
“Luce”: ritratti di donne che hanno scelto di percorrere la via spirituale nelle fotografie di Lucia Damerino - Dal 25 settembre al 18 ottobre 2025 la galleria C2 Contemporanea di Firenze ospita "LUCE. intoscana.it scrive
Il monastero si apre, momenti spirituali con Rete di Luce - Monza vive un weekend di spiritualità con l'evento dell'associazione Rete di Luce sull'universalità. Come scrive ilgiorno.it