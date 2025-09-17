Lucchese-San Giuliano 2-1 rossoneri avanti in Coppa Italia
Lucca, 17 settembre 2025 – La Lucchese vince per 2-1 contro il San Giuliano nella terza giornata di Coppa Italia ed accede agli ottavi dove affronterà il Perignano in gara secca il 1 ottobre. Rossoneri subito pericolosi con Galotti al 5’ che calcia di poco a lato. Lucchese vicina al gol con un destro a giro di Galotti, che termina in angolo. Gli uomini passano in vantaggio al 10’ con Russo, che sfrutta un tiro dalla bandierina. Il San Giuliano prova a rispondere al 17’ con Di Paola, ma Milan respinge in angolo. I rossoneri raddoppiano al 25’ con Riad, che piazza un tiro ad effetto nel sette della porta difesa dal portiere ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lucchese - giuliano
LUCCHESE: Le considerazioni di mister Pirozzi alla vigilia della partita di Coppa Italia di Eccellenza, che i rossoneri giocheranno allo stadio Porta Elisa mercoledì 17 settembre contro il San Giuliano, con fischio d'inizio fissato per le 18. Lucchese 1905 - facebook.com Vai su Facebook
La Lucchese batte il San Giuliano 2 a 1 e passa agli ottavi di Coppa Italia: decisivi Russo e Riad, Milan para un rigore; Coppa Italia, missione compiuta; Lucchese soffre ma vince e passa il turno in Coppa.
Coppa Italia, missione compiuta - Nella ripresa gli ospiti accorciano dopo aver sbagliato anche un rigore, ma la qualificazione agli ottavi viene centrata: nel prossimo turno i rossoneri ... Segnala gazzettalucchese.it
Lucchese-San Giuliano, le formazioni ufficiali: ampio turnover per Pirozzi - L'allenatore rossonero ne cambia sei rispetto al match contro la Real Cerretese per l'ultima sfida del triangolare di Coppa Italia ... luccaindiretta.it scrive