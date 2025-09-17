lucchese san giuliano 2 1 rossoneri avanti in coppa italia

In questa notizia si parla di: lucchese - giuliano

LUCCHESE: Le considerazioni di mister Pirozzi alla vigilia della partita di Coppa Italia di Eccellenza, che i rossoneri giocheranno allo stadio Porta Elisa mercoledì 17 settembre contro il San Giuliano, con fischio d'inizio fissato per le 18.

La Lucchese batte il San Giuliano 2 a 1 e passa agli ottavi di Coppa Italia: decisivi Russo e Riad, Milan para un rigore; Coppa Italia, missione compiuta; Lucchese soffre ma vince e passa il turno in Coppa.

Coppa Italia, missione compiuta - Nella ripresa gli ospiti accorciano dopo aver sbagliato anche un rigore, ma la qualificazione agli ottavi viene centrata: nel prossimo turno i rossoneri ...

Lucchese-San Giuliano, le formazioni ufficiali: ampio turnover per Pirozzi - L'allenatore rossonero ne cambia sei rispetto al match contro la Real Cerretese per l'ultima sfida del triangolare di Coppa Italia