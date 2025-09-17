Lucchese-San Giuliano 2-1 rossoneri avanti in Coppa Italia

Lucca, 17 settembre 2025 – La Lucchese vince per 2-1 contro il San Giuliano nella terza giornata di Coppa Italia ed accede agli ottavi dove affronterà il Perignano in gara secca il 1 ottobre. Rossoneri subito pericolosi con Galotti al 5’ che calcia di poco a lato. Lucchese vicina al gol con un destro a giro di Galotti, che termina in angolo. Gli uomini passano in vantaggio al 10’ con Russo, che sfrutta un tiro dalla bandierina. Il San Giuliano prova a rispondere al 17’ con Di Paola, ma Milan respinge in angolo. I rossoneri raddoppiano al 25’ con Riad, che piazza un tiro ad effetto nel sette della porta difesa dal portiere ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

