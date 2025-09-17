Tre giorni dopo l’esordio in campionato, la Lucchese torna in campo questo pomeriggio per affrontare il San Giuliano (ore 18), nell’ultima gara dei sedicesimi di Coppa Italia. Alla luce dei precedenti risultati del triangolare, sia dei rossoneri che dei pisani, alla squadra di Pirozzi sarà sufficiente un pari per passare il turno ed accedere agli ottavi, dove, il 1° febbraio, incontrerebbe il Perignano in una gara "secca". Dato l’impegno ravvicinato rispetto a domenica, il tecnico ha deciso di attuare un mini turn-over, come ha spiegato in sede di presentazione dell’incontro. "Mi sembra logico approfittare di questo incontro ufficiale per dare spazio a chi ha giocato meno degli altri – ha spiegato Pirozzi –, cercando, ovviamente, di non snaturare il nostro modo di giocare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Coppa Italia: la sfida cruciale. Pirozzi: "Turno da passare, ma farò turn over"