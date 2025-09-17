LOVATO Electric ha celebrato i 20 anni della filiale polacca

Bergamonews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la celebrazione dei vent’anni della filiale in Polonia, LOVATO Electric rinnova la testimonianza della propria solidità e del suo percorso di sviluppo sui mercati internazionali che l’ha portata a vendere i suoi prodotti in oltre 100 Paesi. L’evento, svoltosi a Wroclaw il 4 e 5 settembre, ha visto la partecipazione di circa 90 ospiti, tra cui 60 clienti  della filiale polacca. Alla celebrazione hanno anche preso parte collaboratori e persone che hanno contribuito in modo significativo alla storia della filiale. Il programma della due giorni ha previsto una crociera sul fiume Odra con cena formale a bordo e la visita al Motor Museum di O?awa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lovato - electric

Sviluppo sostenibile: Lovato Electric è tra i firmatari del manifesto “Imprese per le Persone e la Società”

LOVATO Electric sponsor della Magut Race – La Corsa dei Muratori

Un’altra serata indimenticabile per i collaboratori LOVATO Electric

LOVATO Electric ha celebrato i 20 anni della filiale polacca; Un’altra serata indimenticabile per i collaboratori LOVATO Electric; Trail del Centenario 2025 : nuova 50 km e grandi nomi.

Un’altra serata indimenticabile per i collaboratori LOVATO Electric - Anche nel 2025, LOVATO Electric ha celebrato l’arrivo dell’estate con il suo ormai tradizionale SUMMER PARTY, un’occasione speciale pensata per ringraziare e riunire tutti i collaboratori Italiani. Come scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Lovato Electric Ha Celebrato