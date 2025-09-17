LOVATO Electric ha celebrato i 20 anni della filiale polacca

Con la celebrazione dei vent’anni della filiale in Polonia, LOVATO Electric rinnova la testimonianza della propria solidità e del suo percorso di sviluppo sui mercati internazionali che l’ha portata a vendere i suoi prodotti in oltre 100 Paesi. L’evento, svoltosi a Wroclaw il 4 e 5 settembre, ha visto la partecipazione di circa 90 ospiti, tra cui 60 clienti della filiale polacca. Alla celebrazione hanno anche preso parte collaboratori e persone che hanno contribuito in modo significativo alla storia della filiale. Il programma della due giorni ha previsto una crociera sul fiume Odra con cena formale a bordo e la visita al Motor Museum di O?awa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it