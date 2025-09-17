Lotto e Superenalotto | due vincite da oltre 70mila euro
Due vincite da oltre 70mila euro nel Vco.Nell’estrazione di martedì 16 settembre, come riporta Agipronews, centrato al Superenalotto a Verbania un “5” da 27.720,75 euro nella tabaccheria del Corso in corso Cairoli, 94.Sempre martedì 16 settembre, a Gravellona Toce, colpo da 43.478 euro al Lotto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto
