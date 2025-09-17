lotta aurora campagna approda ai ripescaggi ai mondiali eliminate godino liuzzi e rinaldi

A Zagabria, in Croazia, la quinta giornata dei Mondiali senior 2025 di lotta viene interamente riservata alla femminile, con quattro azzurre in gara: accede ai ripescaggi per il bronzo Aurora Campagna, mentre escono di scena in maniera definitiva Laura Godino, Emanuela Liuzzi ed Enrica Rinaldi. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE. Nei -62 kg Aurora Campagna viene sconfitta nel turno di qualificazione agli ottavi dalla nordcoreana Kim Ok Ju, che schiena l’azzurra dopo 2’10”, quando lo score era già sul 4-0 per l’asiatica. Kim approda in finale e per Campagna scatta il ripescaggio: domani per centrare il bronzo dovrà sconfiggere, nell’ordine, la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova (testa di serie numero 3), l’ indiana Manisha Manisha (6), e l’ atleta che gareggia sotto la bandiera della Federazione mondiale (la UWW), Amina Tandelova (7). 🔗 Leggi su Oasport.it

