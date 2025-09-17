Lotta al narcotraffico | Washington punisce la Colombia
Dopo oltre trent’anni, gli Usa hanno escluso la Colombia dalla lista dei paesi che cooperano pienamente nella lotta al narcotraffico. La decisione è arrivata lunedì sera, segnando una frattura simbolica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: lotta - narcotraffico
Giuseppe Palermo, arrestato in Colombia il re del narcotraffico. Piantedosi: «L'Italia in prima linea nella lotta alle mafie»
Lotta al narcotraffico: arrestato in Spagna il camorrista Simone Bartiromo. Colosimo: “Un altro colpo alle mafie”
Trump e l’esca della lotta al narcotraffico per colpire il Venezuela: Caracas rafforza la presenza militare in cinque Stati
Tensione USA-Venezuela: geopolitica del petrolio travestita da lotta alla droga Mentre cresce la tensione tra USA e Venezuela, Pino Arlacchi smonta la narrativa statunitense del “Venezuela narco-Stato”, mostrando come la retorica antidroga serva in realtà a - facebook.com Vai su Facebook
In bilico gli aiuti Usa a Bogotà per la lotta al narcotraffico - Il governo di Donald Trump sta valutando se ridurre gli aiuti al principale produttore mondiale di cocaina, la Colombia, nell'ambito della sua lotta al narcotraffico in America Latina. Come scrive ansa.it
Lotta al narcotraffico, dopo il Messico Rubio visita l'Ecuador - Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato la notte scorsa dal Messico in Ecuador, dove oggi incontrerà il presidente Daniel Noboa, considerato un fedele alleato del presidente Usa, Don ... Lo riporta ansa.it