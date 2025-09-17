L’Ossessione di Sharon Tv8 | trama e finale spiegazione del film

L’Ossessione di Sharon film Tv8. L’Ossessione di Sharon è un film Tv8 del 2024 con protagonisti nel cast Carissa Murray e Kristina Clifford. Quando un incidente provoca la morte del bambino che aveva dato in adozione, Sharon orchestra un piano contro gli adolescenti responsabili dell’incidente. Questa è in breve la storia del thriller. A seguire, la trama di L’Ossessione di Sharon e la spiegazione finale del film. L’Ossessione di Sharon trama completa. Tormentata da un incidente mortale che costa la vita al bambino che aveva dato in adozione in forma anonima, l’infermiera Sharon, in lutto, si infiltra astutamente nella vita della sopravvissuta Cassie per diventare la sua custode, orchestrando un sadico piano di vendetta contro gli adolescenti negligenti responsabili della tragedia. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - L’Ossessione di Sharon Tv8: trama e finale spiegazione del film

