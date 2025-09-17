L' Ospedale di Sassuolo sperimenta Handy il promemoria digitale per l' igiene del personale

Modenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della “World patient safety day”, l’Ospedale di Sassuolo sigla una sperimentazione innovativa e unica nel suo genere, per l’installazione della piattaforma sviluppata dalla startup modenese ‘HANDHY’, che ha l’obiettivo di rafforzare le buone pratiche d’igiene delle mani e innalzare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - sassuolo

Ospedale di Sassuolo nella top 100 delle eccellenze italiane

Ospedale di Sassuolo, al via i lavori di asfaltatura dei parcheggi  

Paltrinieri operato all'Ospedale di Sassuolo, progonsi di 6-8 settimane

L'Ospedale di Sassuolo sperimenta “Handy”, il promemoria digitale per l'igiene del personale.

Ospedale di Sassuolo nella top 100 delle eccellenze italiane - L’ospedale di Sassuolo è stato infatti inserito nella ‘top 100’ delle strutture sanitarie italiane dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF), che conferma, nella sua graduatoria, l’eccellenza ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Sassuolo Sperimenta Handy