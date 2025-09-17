L' oroscopo di oggi - mercoledì 17 settembre 2025

Ariete. La giornata di oggi caro Ariete, regala una forza che sembra inesauribile e che ti orienta ad affrontare con grinta ogni situazione. Finalmente senti che è il momento di agire e di non rimandare più nulla: ciò che nei giorni scorsi ti sembrava complicato, o fuori dalla tua portata oggi con la Luna ne l’amico segno del Leone tutto diventa più chiaro. Ricorda però di dosare energia e calma: l’eccesso di rischia di stancarti. Toro. Oggi caro Toro la Luna in quadratura invita a rallentare e a osservare meglio ciò che ti circonda. Potresti sentirti un po’ appesantito, come se le cose non scorressero alla velocità che desideri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

