Lorella Cuccarini e Marco Columbro tornano insieme in tv
Un ritorno tanto atteso: Lorella Cuccarini e Marco Columbro torneranno su Canale 5, in occasione di This is me, in una puntata speciale dedicata alla conduttrice.
Lorella Cuccarini: “La Rai mi mise in panchina a inizio anni 2000, un affronto. A La Vita in Diretta un epilogo amaro”
Lorella Cuccarini non perdona, ecco una bella frecciatina contro Alberto Matano: c’è ancora tensione
“È stato un affronto”, Lorella Cuccarini svela il retroscena amaro sull’addio alla Rai
Lorella che prova un balletto a "Fantastico": vi ricordate quale?
Marco Columbro: «Lorella unica amica, gli altri conoscenti. No ai reality, tornerei in tv per una serie; “Sono stata messa in panchina dalla Rai, per me è stato un affronto”: lo sfogo di Lorella Cuccarini; Amici, Lorella Cuccarini: sessant’anni e non sentirli, ma che storie dietro le quinte!.
Lorella Cuccarini e Marco Columbro insieme in Tv dopo anni: ecco dove e quando - Lorella Cuccarini e Marco Columbro insieme in Tv dopo anni: ecco dove e quando LaNostraTv Chi Marco Columbro Lorella Cuccarini Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti In base poi alle anticipazioni ...
Silvia Toffanin, doppia colpo per This is me/ Reunion per Lorella Cuccarini: con chi torna in tv - Silvia Toffanin sta per tornare in tv con la nuova edizione di This is me che avrà come ospite Lorella Cuccarini, pronta ad una grande reunion.