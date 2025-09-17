Lorella Cuccarini e Marco Columbro di nuovo insieme | clamoroso su Canale 5
Sull'ultimo numero di Chi, la rubrica firmata dal giornalista Giuseppe Candela ha regalato ai lettori un'indiscrezione molto suggestiva. Al centro dell’attenzione è finita Lorella Cuccarini, pronta a tornare in televisione come coach di canto nel talent Amici di Maria De Filippi, in onda rigorosamente su Canale 5. Ma per la showgirl non sarà l’unico impegno in palinsesto: il suo nome infatti è legato a un gradito ritorno insieme a Marco Columbro, storico compagno di conduzione in lontane (e seguitissime) epoche televisive. “In coppia hanno condotto numerosi programmi: da Buona Domenica a Paperissima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: lorella - cuccarini
Lorella Cuccarini: “La Rai mi mise in panchina a inizio anni 2000, un affronto. A La Vita in Diretta un epilogo amaro”
Lorella Cuccarini non perdona, ecco una bella frecciatina contro Alberto Matano: c’è ancora tensione
“È stato un affronto”, Lorella Cuccarini svela il retroscena amaro sull’addio alla Rai
Lorella in #thisisme ritroverà Columbro, Greggio e Iacchetti #lorellacuccarini #lorella40 #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Marco Columbro: «Lorella unica amica, gli altri conoscenti. No ai reality, tornerei in tv per una serie; “Sono stata messa in panchina dalla Rai, per me è stato un affronto”: lo sfogo di Lorella Cuccarini; Amici, Lorella Cuccarini: sessant’anni e non sentirli, ma che storie dietro le quinte!.
Lorella Cuccarini e Marco Columbro insieme in Tv dopo anni: ecco dove e quando - Lorella Cuccarini e Marco Columbro insieme in Tv dopo anni: ecco dove e quando LaNostraTv Chi Marco Columbro Lorella Cuccarini Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti In base poi alle anticipazioni ... Lo riporta msn.com
Silvia Toffanin, doppia colpo per This is me/ Reunion per Lorella Cuccarini: con chi torna in tv - Silvia Toffanin sta per tornare in tv con la nuova edizione di This is me che avrà come ospite Lorella Cuccarini, pronta ad una grande reunion. Da ilsussidiario.net