Loredana Bertè a Civita Castellana come arrivare e dove parcheggiare per il concerto
Civita Castellana si prepara al concerto di Loredana Bertè, in programma per sabato 20 settembre nell'area verde di via Berlinguer con inizio alle 22. L'evento, gratuito, è al centro delle celebrazioni per le feste patronali. Il Comune ha predisposto un vademecum con tutte le informazioni utili. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
